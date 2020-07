Cabo PM, que morreu ao cair de helicóptero, será velado e sepultado em Paraguaçu

O Cabo Alexandre Luís Batista, de 43 anos de idade, que atuava na Força Tática do 32º Batalhão da Polícia Militar de Assis, e morreu na manhã desta quinta-feira, dia 16 de julho, após cair de um helicóptero Águia, durante treinamento que realizava em Álvares Machado, na região de Presidente Prudente, será velado e sepultado na cidade de Paraguaçu Paulista, onde ele residia.

Após sofrer uma queda de aproximadamente dez metros de altura, o Cabo Alexandre chegou a ser socorrido pelos colegas policiais e foi levado ao Hospital Regional de Presidente Prudente, em estado considerado “gravíssimo”, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado por volta das 11h30.

A Polícia Militar encaminhou uma Nota Pública à imprensa, informando que serão apuradas as causas do acidente de trabalho que provocou a morte do Cabo PM.

“A Polícia Militar esclarece que nesta quinta-feira, 16, por volta das 10h30, um Cabo da Polícia Militar caiu de um helicóptero Águia do Comando de Aviação, da Base de Presidente Prudente, durante treinamento conjunto entre o Comando de Aviação e policiais da Força Tática do 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

O acidente aconteceu na cidade de Alvares Machado.

O policial caiu de uma altura de cerca de oito a dez metros.

Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional de Presidente Prudente.

Todas as providências para apurar o caso estão sendo adotadas pela Polícia Militar, bem como as investigações aeronáuticas pelo órgão responsável.”

No final da tarde de quinta-feira, antes de o corpo ser liberado pelo Instituto Médico Legal, o comando da PM emitiu uma Nota de Condolências aos familiares e amigos do policial:

“É com pesar que o noticiamos o falecimento do Cabo Alexandre Luis Batista, de 43 anos. O policial atuava na Força Tática do 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior e estava há 20 anos na Instituição.

O policial caiu da aeronave Águia 8, da Base de Aviação de Presidente Prudente, na manhã nesta quinta-feira (16), por volta das 10h30, durante treinamento conjunto do Comando de Aviação e a Força Tática do 32º BPM/I.

O treinamento era realizado no Aeródromo Estância Machado em Álvares Machado.

O policial, após a queda, foi socorrido em estado grave para o Hospital Regional de Presidente Prudente, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Todas as providências para esclarecer o caso estão sendo adotadas pela Polícia Militar, bem como pelo órgão aeronáutico responsável.

O velório acontece no ‘Centro de Convergência Mario Covas’, na rua João Mustafa, no Jardim Panambi, ao lado do Corpo de Bombeiros, em Paraguaçu Paulista.

O sepultamento está previsto para às 12 horas desta sexta-feira, dia 17, no Cemitério Municipal de Paraguaçu Paulista, ao lado do Fórum.”

Cabo PM Alexandre Luís da Silva morreu ao cair do helicóptero Águia