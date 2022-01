Boletim oficial deve confirmar mais dois óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas

Infelizmente, nas últimas 24 horas mais dois idosos assisenses perderam a vida por complicações decorrentes da Covid-19.

Não foi revelado se eles tinham recebido as doses de vacina ou se apresentavam comorbidades.

A confirmação desses óbitos deve ser publicada no boletim oficial da Secretaria Municipal da Saúde no transcorrer desta quarta-feira, dia 19 de janeiro. Com isso, Assis atingirá 423 vidas perdidas em decorrência da doença.

Segundo informação transmitida ao Jornal da Segunda, na tarde desta terça-feira, dia 18, um idoso de 85 anos morreu na Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Aeroporto, UPA ‘Ruy Silva’, em Assis. Ele já foi sepultado no final da tarde, no Cemitério Municipal da Saudade, com todos os protocolos de segurança sanitária.

Na manhã desta quarta-feira, dia 19, uma paciente de Assis, que estava internada no Hospital das Clínicas, em Marília, também não resistiu às complicações da doença e faleceu.

Com a desativação de todos os leitos no Hospital Regional e Santa Casa de Assis para os casos de Covid-19, desde o início do ano, os pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde precisam ser transferidos para o Hospital das Clínicas, em Marília.

LEITOS – Em reunião na tarde desta terça-feira, o Consórcio Intermunicipal do Vale Paranapanema -CIVAP-, representado por 41 municípios, realizou uma reunião extraordinária para discutir a falta de leitos para internação na região de pacientes contaminados pela Covid-19.

“A taxa de ocupação hospitalar em Marília, no Hospital das Clínicas, que é referência para atendimento de pacientes com Covid-19 na região de Assis, está saturada e precisamos encontrar outras alternativas urgentes”, explicou o presidente do órgão e prefeito de Tarumã, Oscar Gozzi.

Ao final da reunião, os prefeitos decidiram encaminhar um pedido ao Ministério da Saúde e ao Governo do Estado de São Paulo pleiteando a reabertura imediata de leitos de UTI e enfermaria no Hospital Regional de Assis.

Por decisão do Comitê Regional de Contingenciamento da pandemia, no final de dezembro, foi decidido pela desativação dos leitos que atendiam os pacientes do Sistema Único de Saúde nos hospitais de Assis.

