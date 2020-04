Boletim estadual divulga seis casos de coronavírus em Assis

A Secretaria Estadual de Saúde divulgou no início da noite desta quarta-feira, dia 15 de abril, um novo boletim sobre o avanço do Coronavírus no estado de São Paulo.

Oficialmente, estão confirmados 778 óbitos no Estado de São Paulo.

O número de casos confirmados em todo o estado saltou para 11.043.

O boletim traz números de casos confirmados e óbitos nos municípios do Estado.

Assis aparece com seis casos confirmados da COVID-19 e um óbito.

Apesar dos seis casos confirmados, a Secretaria Municipal da Saúde informou no seu boletim, divulgado no período da manhã, que há vítima, mulher de 58 anos, hospitalizada na Unidade de Terapia Intensiva de hospital público.