Bloco dos Malungos arrecada leite neste sábado para projeto social

O ‘Bloco dos Malungos’, bloco de carnaval de rua que realiza o seu festival há cinco anos na cidade, não passará sem atividades no ano pandêmico de 2021. Além das ‘lives’ sobre música e gestão cultural, que ocorrem às terças-feiras desde janeiro, no final de semana o bloco realizará uma arrecadação de leite em prol das famílias ajudadas pelo projeto social ‘Sopão do Assis III’.

O pedágio, com distanciamento social respeitado, terá esquema de ‘drive thru’ -sem sair do carro- e ficará montado neste sábado, dia 20 de fevereiro, das 14 às 18 horas, para receber as doações.

“Quem não estiver na cidade no final de semana pode doar antes, ao longo da semana. O restaurante ‘Quintal da Tomy’, na rua Antônio Vieira Dias, receberá os leites das 8 às 14 horas até o sábado”, explicou Bruno Reis, que integra o bloco carnavalesco.

Os organizadores contam com a parceria da população.

“Para as empresas que quiserem ser parceiras, basta entrar em contato com o telefone 18 99741-9062 ou pelas redes sociais do Bloco dos Malungos!”, reforça Bruna, que finalizou dizendo: “Com ou sem carnaval, tem ação social!”.

Bloco Malungos fará arrecadação neste sábado