Basquete de Assis vence fora de casa e assume a liderança

A equipe de basquete Webby Basquete/LBC lidera o Campeonato Paulista da 1ª Divisão com três vitórias e uma derrota. O último triunfo do quinteto assisense, comandado pela dupla Alê e Wilsão, aconteceu neste sábado, dia 16 de outubro, no Complexo Esportivo João Carlos de Oliveira, o ‘João do Pulo’, na cidade de Pindamonhangaba.

O placar de 59 a 54 foi resultado da “ótima atuação coletiva”, definem os dirigentes do time de Assis.

Em quatro atuações na disputa, a equipe assisense marcou 379 pontos e sofreu 251, tendo um saldo positivo de 128 pontos.

Na partida em Pindamonhangaba, os maiores pontuadores da equipe assisense foram: Heitor Cardoso (17) e o estreante Henrique Cerimelli (11).

O próximo compromisso do quinteto de Assis está marcado para a segunda-feira, dia 25 de outubro, às 16 horas, na cidade de São José do Rio Preto, contra o lanterninha da competição, o América.

Para disputar o Campeonato Paulista, o basquete de Assis conta com uma parceria entre a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Esportes, Associação Novo Basquete de Assis, Liga Centro Oeste Paulista, Webby Internet, Sest/Senat Assis, FEMA, Evolua Reabilitação, X-Ploud Academia, Laboratórios Furlan, Lanchorante da Cris, Mary Hill, TV Viena, Seven Marketing Digital, e Unimed Assis.

CLASSIFICAÇÃO:

1º – Webby Assis – 7 pontos (três vitórias e uma derrota)

2º – Pindamonhangaba – 6 pontos (duas vitórias e duas derrotas)

3º – Clube de Campo Tatuí – 5 pontos (duas vitórias e uma derrota)

4º – Liga Sorocabana – 5 pontos (duas vitórias e uma derrota)

5º – América Rio Preto – 0 ponto (quatro derrotas)

Basquete de Assis venceu o jogo em Pindamonhangaba

Imagem: Divulgação