Barracão com leitos e equipamentos do Hospital Regional é alvo de denúncia falsa

Na manhã desta quinta-feira, dia 18 de março, em vários grupos de redes sociais, circulou um vídeo gravado, provavelmente de celular, a bordo de um veículo transitando na avenida Sebastião Mendes de Brito, onde o motorista, que não se identifica, denuncia que num barracão -que aparece com a porta semi-aberta- estariam armazenados leitos e equipamentos do Hospital de Campanha que funcionou no ginásio da ADPM e foi desativado pela Prefeitura de Assis.

Assim que tomou conhecimento da denúncia, a reportagem do Jornal da Segunda entrou em contato com a Secretaria Municipal da Saúde para obter explicações sobre o caso. “Nossos documentos comprovam que os leitos do Hospital de Campanha que funcionava na ADPM estão numa ala de enfermaria da Santa Casa de Assis”, garantiu um técnico da Secretaria da Saúde.

Momentos depois, o Jornal da Segunda tomou conhecimento de uma manifestação oficial do Departamento de Comunicação do Hospital Regional de Assis sobre o uso do prédio: “Esse barracão foi alugado pelo Hospital Regional, recentemente, para guardarmos nosso estoque de insumos, pois não cabe tudo em nosso almoxarifado. No prédio também está o arquivo de prontuários. As camas estão guardadas no barracão aguardando manutenção da empresa, pois as mesmas são eletrônicas e estavam no espaço onde foram abertos os novos leitos para pacientes de COVID-19″, explicou a assessoria do Hospital Regional.

O Jornal da Segunda também conversou com uma técnica do Hospital Regional. Ela explicou que os quartos, antes mobiliados com quatro leitos, passaram a ter três camas, visando a readequação da área para as novas vagas aos pacientes com COVID.

O Hospital Regional, segundo a técnica, possui dois almoxarifados em prédios locados para depósitos de insumos, prontuários e mobiliários que aguardam manutenção.

“Esses prédios foram locados por não termos espaço disponível no hospital”, garantiu um outro servidor ouvido pelo JS, que pediu para não ter sua identidade revelada.

No início da tarde, dois vereadores e a Polícia Militar se dirigiram até o barracão, onde foram recebidos por uma servidora da Secretaria Estadual da Saúde, que mostrou o depósito de leitos e equipamentos naquele prédio.

Movimentação de policiais no barracão