Bandido tenta extorquir família para ‘liberar’ idosa desaparecida

A Polícia Civil investiga os crime de extorsão e ameaça de morte contra a família da idosa Maria José da Silva Floter, que está desaparecida desde o dia 24 de setembro.

As ameaças e tentativa de extorsão ocorreram na madrugada desta quinta-feira, dia 6 de outubro, por meio de mensagens no telefone do esposo de Maria José, o professor William Floter.

Exatamente às 2h23, chegaram duas mensagens no WhatsApp de Floter: “oi” e “bom dia”.

Às 2h25 foi registrada uma ligação, mas o professor não ouviu o aparelho tocar e, consequentemente, não respondeu.

Logo depois, sem êxito sucesso na tentativa de falar com sua vítima, o bandido escreveu, às 2h27: “Como vamos resolver ai (sic) queremos libera (sic) senhora”.

E completou, na sequência: “ai” e “Da melhor forma que vocês paga (sic) aí pela vida dela”, extorquiu e ameaçou.

As mensagens só foram vistas durante o dia, mas elas não foram respondidas e o número do telefone foi bloqueado.

No período da tarde, o professor Floter procurou a polícia para denunciar os crimes.

No final do dia, ele detalhou, em sua página numa rede social, a tentativa de extorsão: “Bandidos tentaram, nessa madrugada de 06/10, extorquir dinheiro da família para libertar minha esposa desaparecida, fazendo ameaças de morte. Percebemos que era um ‘fake’ e imediatamente fizemos o bloqueio do celular desses bandidos”.

Floter completou, informando as providências tomadas: “Hoje, na parte da tarde, fizemos uma denúncia e a polícia civil irá rastrear o número do celular de área 043 (Londrina)”, concluiu.

12 DIAS – Na tarde desta quinta-feira, dia 6 de outubro, completaram 12 dias do desaparecimento da senhora Maria José da Silva Floter, de 73 anos.

Vítima da doença de Alzheimer, ela saiu de casa por volta das 14 horas da tarde de sábado, dia 24 de setembro, e não foi mais vista. Ela estava trajando camisa de mangas longas, xadrez nas cores azul e branca, calça jeans e chinelos.

O desaparecimento foi registrado pelas polícia Militar e Civil. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro da senhora Maria Aparecida da Silva Floter, pode ser transmitida nos telefones 190 (Polícia Militar) e 3209 – 1000 (Polícia Civil).

Mensagens com ameaças e tentativa de extorsão