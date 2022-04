Bancário de 50 anos é a mais recente vítima da Covid em Assis

A Secretaria Municipal da Saúde informou na manhã desta quarta-feira, dia 27 de abril, o registro de mais uma morte por complicações decorrentes da Covid-19 em Assis.

Com isso, a cidade chega a 457 vidas perdidas desde o início da pandemia.

A mais recente vítima é um homem de 50 anos, que morava no Jardim Canadá e trabalhava na agência do Banco do Brasil, em Assis.

Por dois anos, ele trabalhou em sua residência, de maneira virtual, mas a direção do banco teria exigido o retorno ao trabalho presencial de todos os seus funcionários.

O bancário estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Assis.

Apesar de residir em Assis, ele foi sepultado em Cândido Mota, onde moram seus familiares.

A vítima trabalhava no Banco do Brasil