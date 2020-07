Autor de roubo é preso em Assis; mulher que participou do crime continua foragida

Um homem de 41 anos de idade, acusado de ter assaltado uma mulher, três meses atrás, em Assis, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira, dia 7 de julho.

Os policiais civis da DIG -Delegacia de Investigações Gerais-, coordenados pelo delegado Marcelo Armstrong Nunes, cumpriram o mandado de prisão temporária do acusado pelo assalto, após um longo trabalho de levantamento de informações.

No início da tarde do dia 11 de abril, por volta das 13 horas, a vítima tentava estacionar sua motocicleta na rua Marechal Deodoro, no centro da cidade, quando foi surpreendida pelo casal ocupando outra motocicleta.

A dupla, usando de ameaça e violência, roubou a bolsa da vítima.

Segundo depoimento da vítima, no dia do crime, os ladrões fugiram levando a bolsa contendo documentos, dinheiro e um aparelho de telefone de celular.

Antes do casal de assaltantes fugir, a mulher que estava na garupa chutou o retrovisor da motocicleta da vítima.

“As investigações avançaram e nossos policiais civis conseguiram identificar o investigado, de 41 anos de idade, reconhecido ‘sem sombra de dúvidas’ pela vítima”, contou o delegado titular da DIG, Armstrong Nunes.

Após a decretação da prisão temporária do homem, os trabalhos de investigação da Polícia Civil continuam com o objetivo de identificar e prender a comparsa que participou do roubo.

O acusado pelo roubo foi levado para a Central de Polícia Judiciária