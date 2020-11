Atlético Assisense sofre a quarta derrota e continua sem vencer na Segundona

Em cinco partidas disputadas, o Clube Atlético Assisense ainda não conseguiu vencer no Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’.

Jogando no estádio Alonso Carvalho Braga, em Tupã, na tarde deste domingo, dia 8 de novembro, o ‘Falcão do Vale’ saiu na frente do placar, mas permitiu a virada e sofreu a quarta derrota na competição. O time continua com apenas um ponto, conquistado no empate no clássico com o VOCEM.

Em Tupã, o técnico Lierte Praste colocou em campo: Mailon; Adilson, Leonardo, Ricardo e Matheus; Fujita, Toure, Gutemberg e João Antônio; Diogo e Matheus Amaral. No transcorrer da partida, ele promoveu a entrada de: Victor, Gabriel, Marcos Vinícius, Jackson e Antônio.

O Atlético Assisense abriu o placar com o zagueiro Ricardo, que balançou a rede no primeiro minuto de partida. O atacante Tiago empatou aos 12 minutos, em cobrança de penalidade máxima e Truyts virou e deu a vitória para o tricolor de Tupã, aos 22 minutos da segunda etapa.

O zagueiro Ricardo, autor do gol, foi expulso aos 26 minutos de jogo e o Assisense ficou com 10 homens em campo até o último minuto, quando Fujita também recebeu cartão amarelo por empurrar o Zagueiro Vinícius, do Tupã, com a bola fora de fogo. O defensor do Tupã também foi expulso no mesmo lance.

Com um ponto ganho em cinco jogos, o ‘Falcão do Vale’ tem o pior desempenho da Segundona nos últimos anos. Nesta quarta-feira, dia 11, o time receberá o líder Grêmio Prudente, cumprindo tabela no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’.

OUTRO JOGO – Na outra partida válida pelo Grupo II, no estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente, também na tarde deste domingo, o Grêmio derrotou o Osvaldo Cruz por 2 a 0, com gols de Bozó e Matheus e roubou a liderança do ‘Azulão’.

O VOCEM folgou na tabela, foi ultrapassado na pontuação pelo Tupã e viu aumentar a diferença de pontos dos times que lideram a chave.

O ‘Esquadrão da Fé’ joga nesta quarta-feira, dia 11, em Osvaldo Cruz e precisa vencer para continuar sonhando com uma das vagas para a segunda fase.

RESULTADOS

Grêmio Prudente 2 x 0 Osvaldo Cruz

Tupã 2 x 1 Assisense

CLASSIFICAÇÃO

Grêmio Prudente – 12

Osvaldo Cruz – 10

Tupã – 8

VOCEM – 6

Assisense – 1

PRÓXIMA RODADA

Quarta-feira – 11 de novembro

15h – Assisense x Grêmio Prudente

16h – Osvaldo Cruz x VOCEM

Legenda: Tupã venceu Assisense e passou VOCEM na classificação

Imagem: G1 TV Tem