Atlético Assisense realiza dois jogos-treinos no Tonicão

A pouco menos de três semanas para a estreia no Campeonato Paulista da Série B, o Atlético Assisense realiza mais dois jogos preparatórios contra times paranaenses nesta semana, no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão.

Na tarde desta quarta-feira, dia 4, o time comandado pelo técnico Paulo César ‘PC’ receberá a Portuguesa, de Londrina. No sábado, dia 7, também no período da tarde, o adversário do ‘Falcão do Vale’ será o Nacional, de Rolândia.

O treinador do Assisense deve iniciar os jogos-treinos com a formação que pretende usar na estreia, dia 22 de agosto, no estádio Tonicão, contra a esportiva Esportiva Santacruzense: João: Cláudio, Zé roberto, Matheus e Renato; Keison, Vitorino, Batistuta e Luís Carlos; Thyurre e Tiago ‘Imperador’.

De acordo com a programação, nesta terça-feira, o Atlético Assisense realiza mais um trabalho físico no período da manhã,no estádio Homero Rabelo, no CDHU, e à tarde faz um treinamento tático no campo do Baixadão.

VOCEM – Após o cancelamento do amistoso que realizaria sábado, contra a Matonense, a pedido da diretoria do time adversário, o VOCEM intensificará os treinamentos durante a semana no Centro de Treinamento ‘Padre Bellini’.

Sem jogos treinos programados para os próximos dias, a diretoria decidiu conceder folga ao elenco e à comissão técnica a partir de sexta-feira, dia 6, para que todos possam viajar e comemorar o Dia dos Pais junto com seus familiares.

O VOCEM estreia na competição no dia 22 de agosto, às 15 horas, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente.

