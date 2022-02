Atlético Assisense define comissão técnica

Está definida a comissão técnica do Clube Atlético Assisense para iniciar a disputa do Campeonato Paulista da Série B em 2022.

O técnico escolhido será Fabiano Braz, que dirigiu a equipe sub-20 do ‘Falcão do Vale’ em 2015.

No mais recente trabalho, o treinador estava no futebol da Suécia, comandando o time do Orebro.

Fabiano Braz também teve passagens no Maringá-PR, Serranense-MG e Araguari-MG.

“Ele é um profundo conhecedor da divisão e tem amplo relacionamento em vários clubes”, define o presidente Fabinho Melo ao justificar sua escolha.

Neste domingo, dia 13, o dirigente do Atlético Assisense concluiu a formação da comissão técnica ao contratar Mário César, o ‘Marinho‘, para ser o treinador de goleiros.

Fabinho Melo também confirmou o nome de Márcio Santos como preparador físico.

A comissão técnica e alguns nomes do elenco devem ser apresentados nesta terça-feira, dia 15 de fevereiro.

O gerente de futebol será Gustavo ‘Canhoto‘, que tem trabalhado, há algumas semanas, com o presidente Fabinho Melo para montar a equipe.

