Atleta de Cândido Mota vence a 39ª Prova Padre Belini

O atleta Jeferson Barbosa, de 26 anos, da equipe ‘Pinguinha Assessoria’ de Cândido Mota, foi o campeão da 39ª Prova Pedestre Padre Belini, realizada neste domingo, dia 20 de novembro, com largada e chegada no barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária. Ele completou o trajeto de aproximadamente sete quilômetros com a marca de 25 minutos e 26 segundos.

Entre as mulheres, a campeã foi Rosana Godinho, de 43 anos, atleta da equipe Capton de Assis. Ela cruzou a linha de chegada com o tempo de 30 minutos e 45 segundos.

Os dois campeões, além de um belo troféu, receberam R$ 111,00 em dinheiro. O curioso valor corresponde à idade do homenageado. Nascido em 5 de novembro de 1911, na Itália, o ex-pároco da vila Operária estaria completando 111 anos.

O líder religioso morreu no dia 3 de maio de 1996, na Itália, aos 84 anos de idade.

Os quase 150 atletas que concluíram o percurso receberam uma medalha de participação.

Houve premiação de troféus aos cinco primeiros colocados de cada categoria, dividida por faixa etária.

Mais uma vez, a Escola de Samba Unidos da Vila Operária contou com a parceria da empresa TV Com Running e a Secretaria Municipal de Esportes. Corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal da Saúde contribuíram com a segurança dos corredores durante o trajeto. Como não houve nenhum incidente, felizmente eles não precisam intervir.

Considerada uma das mais tradicionais provas pedestres do interior paulista, a Padre Belini acontece desde 1983. Somente em 2020, por conta dos riscos de transmissão da Covid-19, ela não foi realizada.

Acompanhe a classificação final de todos os atletas que concluíram o trajeto da 39ª Prova Pedestre Padre Belini.

MASCULINO:

1 – JEFERSON BARBOSA – PINGUINHA ASSESSORIA – 00:25:36

2 – MICHEL PENA DA SILVA – PARAGUACÚ RUNNERS – 00:27:42

3 – EVANDRO AP. SILVA ROSA – PINGUINHA ASSESSORIA – 00:28:21

4 – PAULO SANTANA CERQUEIRA – EQUIPE DO RATÃO – 00:28:49

5 – CRISTIANO ALVES – PINGUINHA ASSESSORIA – 00:28:54

6 – VILMAR FRANCISCO SILVA MELO – CAPTOM – 00:29:07

7 – JOSE APARECIDO SILVA – PINGUINHA ASSESSORIA – 00:29:11

8 – VAGNER DE JESUS – QUATÁ – 00:29:19

9 – MÁRCIO ANTONIO SOUZA SILVA – TARUMÃ RUNNERS – 00:29:25

10 – JOÃO BATISTA ALVES DAMASCENO – EQUIPE DO RATÃO – 00:29:39

11 – MÁRCIO LEANDRO DOS SANTOS – CAPTOM – 00:30:02

12 – ROGÉRIO BELANDA – PINGUINHA ASSESSORIA – 00:30:32

13 – GABRIEL HENRIQUE – TRAINING ELIANA ONOFRE – 00:30:34

14 – AILTO LEITE BATISTA – EQUIPE DO RATÃO – 00:30:34

15 -MARCELO ANTONIO FERREIRA – CAPTOM – 00:30:42

16 – DAMIÃO GONCALVES DE FARIAS – TARUMÃ RUNNERS – 00:30:53

17 – GILMAR GALDINO DOS SANTOS – CAPTOM – 00:31:04

18 – OSVALDERNEI MARCELINO DOS SANTOS – ATHLED GRUPO CORRIDA 00:31:12

19 – VINÍCIUS MÂNFIO – PINGUINHA ASSESSORIA – 00:31:14

20 – EDUARDO VOM STEIN – QUATÁ 00:31:21

21 – FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS – CAPTOM – 00:31:25

22 – JULIANO TIEGO GUERRA – ACADEMIA PRÓ-SAÚDE QUATÁ – 00:31:36

23 – DANILO AUGUSTO GARCIA – CAPTOM – 00:32:01

24 – MARCOS JOSÉ DA SILVA – TARUMÃ RUNNERS – 00:32:03

25 – RONALDO ARANTES – PINGUINHA ASSESSORIA – 00:32:06

26 – RUBENS ALVES DOS SANTOS – FLORÍNEA – 00:32:59

27 – LUÍS ANTONIO DOS SANTOS – CAPTOM – 00:33:08

28 – SILVANO BOREL DE OLIVEIRA – ATLETISMO ASSIS – 00:33:12

29 – JOÃO BATISTA MIRANDA – TVCOM RUNNING – 00:33:15

30 – ANDRÉ PEREIRA ROMERA – CAPTOM – 00:33:17

31 – GABRIEL MANTOVANI – GM RUNNING – 00:33:35

32 – JOÃO FRANCISCO DA SILVA – EQUIPE DO RATÃO – 00:33:35

33 – ARMANDO TOZZONI JR – AXSP – 00:33:41

34 – DIEGO AUGUSTO DA SILVA – ATLED – 00:34:00

35 – BRÁULIO JUNIOR L. DE GÓIS – TARUMÃ RUNNERS – 00:34:00

36- RAFAEL GONÇALVES DA SILVA – ATLETISMO ASSIS – 00:34:08

37 – NIVALDO APARECIDO MELO – CAPTOM – 00:34:17

38 – MATHEUS HENRIQUE SOARES – 00:34:21

39 – LUIZ FERREIRA DA SILVA – FÊNIX – 00:34:33

40 – JOSÉ APARECIDO SILVA – TARUMÃ RUNNERS – 00:34:58

41 – ERON ALVES – GYM 77 – 00:35:11

42 – MARCELO VIEIRA LEME – CAPTOM – 00:35:15

43 -GILBERTO DIAS REINOF – CAPTOM – 00:35:44

44 – VALDEIR FIRMINO – MEGA ACADEMIA – 00:35:53

45 – LUAN POLI – CAPTOM – 00:35:55

46 – IRINEU JOSE DE OLIVEIRA – EQUIPE DO RATÃO – 00:35:55

47 – FERNANDO SOUZA FRANZOL – CAPTOM – 00:36:06

48 – FELIPE RAZABONI – GM RUNNING – 00:36:07

49 – CÍCERO DOS SANTOS – EQUIPE DO RATÃO – 00:36:24

50 – ANDRÉ LABADESSA – CAPTOM – 00:36:27

51 – AUGUSTO LUCIANETTI – PINGUINHA ASSESSORIA – 00:36:27

52 – FERNANDO SOARES MACEDO – CAPTOM – 00:36:35

53 – JOSIMAR GOMES DA SILVA – 00:36:55

54 – ALESSANDRO VITTURI CILIAO – 00:37:08

55 – NEREU GONCALVES FARIAS – TARUMÃ RUNNERS – 00:37:09

56 – FERNANDO SOUZA DE JESUS – CAPTOM – 00:37:15

57 – EDUARDO FELIPE R. DOS SANTOS – 00:37:18

58 – MAURI BUENO – CAPTOM – 00:37:45

59 – EDUARDO LIMA – AXSP – 00:38:09

60 – VALDIR LIMA – EQUIPE DO RATÃO – 00:38:11

61 – ULISSES RICARDO CELESTE DE MORAIS – 00:38:16

62 – RICARDO BECCEGATO – PEDRINHAS RUNNERS – 00:38:3

63 – BRUNO MILANESE SILVA – 00:38:35

64 -FRANCISCO CARLOS – LIFE RUNNERS – 00:38:54

65 – GABRIEL SALVIANO – AXSP – 00:39:44

66 – EDSOM SANTOS – TARUMÃ RUNNERS – 00:40:15

67 – ILSON BENEDITO – PINGUINHA ASSESSORIA – 00:40:25

68 – ENRICO BERMEJO GAUDENZI – BERGAUBEER – 00:40:30

69 – LUCIANO CORBUCCI PEDROSA – 00:42:44

70 – MÁRCIO CARVALHO – AXSP – 00:42:55

71 – MARCO CHIARA – 00:43:03

72 – ALÍPIO JOSÉ DO N. GRACIANO – TARUMÃ RUNNERS – 00:43:34

73 – FERNANDO LIMA – PINGUINHA ASSESSORIA – 00:44:25

74 – EMERSON DA SILVA MONTEIRO – PARAGUACU RUNNERS – 00:45:25

75 – ROBERTO LUIS MARTINS – ATLETISMO ASSIS – 00:45:57

76 – JOSÉ LUIS MOREIRA M 39 M3539 15 . TRAINING ELIANA ONOFRE 00:46:26 00:46:26

77 – FLÁVIO EDUARDO SANTANA – TRAINING ELIANA ONOFRE – 00:46:38

78 – THÉO BATISTA GOMES – BERGAUBEER – 00:48:16

79 – ADILSON BERNARDO ROSA – 00:48:45

80 – WILLIAN ROBERT SCABORA – 00:48:57

81 – FÁBIO SILVERIO JR. – AXSP – 00:50:58

82 – PIETRO AUGUSTO SILVA SANTOS – ATHLED GRUPO DE CORRIDA – 00:51:23

83 – ROGÉRIO CRISTIANO C. DOS SANTOS – GM RUNNING – 00:53:45

84 – MIGUEL BERMEJO GAUDENZE – BERGAUBER – 00:56:03

85 – MARCUS VINICIUS ZANCHETTA MOURA – CÂNDIDO MOTA – 01:08:40

FEMININO:

1 – ROSANA GODINHO – CAPTOM – 00:30:45

2 – VALDIRENE ORIAS DOS SANTOS – EQUIPE DO RATÃO – 00:33:01

3 – RENATA SANTOS – TARUMÃ RUNNERS – 00:35:35

4 – GISELE GUERRA – PINGUINHA ASSESSORIA – 00:35:47

5 – FABIANA ALVES DA SILVA – EQUIPE DO RATÃO – 00:36:12

6 – ANDRÉA BARBOSA DO VALE – TARUMÃ RUNNERS – 00:37:03

7 – RENATA ARAUJO TEIXEIRA – CAPTOM – 00:37:53

8 – CARMEM JÚLIA DO CARMO – 00:38:20

9 – TÂNIA CRISTINA BRITO DA SILVA – TARUMÃ RUNNERS – 00:38:27

10 – TELMA REGINA BRITO PEREIRA – TARUMÃ RUNNERS – 00:38:37

11 – ELIANE PENGA – GM RUNNING – 00:39:18

12 – DAIANE APARECIDA LOPES VIEIRA – TARUMÃ RUNNERS – 00:39:23

13 – ROSEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA – EQUIPE DO RATÃO – 00:39:38

14 – GISELE ZORDAN O. DE JESUS – QUATÁ – 00:40:51

15 – CLAUDENICE DUARTE – TARUMÃ RUNNERS – 00:41:25

16 – ELIANA ONOFRE DE SOUZA – TRAINING ELIANA ONOFRE – 00:42:13

17 – TÁBATA SANTANA – AXSP – 00:42:49

18 – ANA CAROLINA MODOTTI MANZANO – CAPTOM – 00:43:06

19 – ANA LÍVIA NOVACKI – AXSP – 00:43:29

20 – LARISSA CHIARA – GABRIEL MANTOVANI – 00:43:32

21 – RENATA MARIA DOS SANTOS – GM RUNNING – 00:44:28

22 – GABRIELA CHIZZOLINI PAES – TRAINING ELIANA ONOFRE – 00:44:29

23 -TATIANE MACHADO VASCONCELOS – ATLETISMO ASSIS- 00:45:08

24 – SIRLEI QUEVEDO – LIFE RUNNERS – 00:45:20

25 – BRUNNA CORTEZ – AXSP – 00:45:35

26 – IVONE SANTANA VOM STEIN – QUATÁ – 00:45:52

27 – MISLAINE CRISTINA FACHIANO MANFIO – PALMRUN – 00:46:14

28 -LUCIANE RAPHAEL MATIAS VALEJO – ACADEMIA PRÓ SAÚDE – 00:46:23

29 – SÍLVIA NEGRÃO – TARUMÃ RUNNERS – 00:47:09

30 – THAINÁ DE OLIVEIRA SILVA – GM RUNNING – 00:47:16

31 – CILENE APARECIDA DA SILVA – TARUMÃ RUNNERS – 00:47:28

32 – TATIANE REGINA PEREIRA – EQUIPE DO RATÃO – 00:48:32

33 – ROSÂNGELA LEME DOS SANTOS – 00:49:22

34 – GISELE RODRIGUES MARCELINO – GM RUNNING – 00:50:07

35 – AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO – TRAINING ELIANA ONOFRE- 00:51:39

36 – PATRÍCIA GROTTI – ATHLED GRUPO DE CORRIDA – 00:52:22

37 – KATHYA DA SILVA MOURÃO – GM RUNNING – 00:53:45

38 – MARTA APARECIDA DOS SANTOS – GM RUNNING – 00:56:38

39 – CAROLINE MUNIEK PEREIRA – PINGUINHA ASSESSORIA – 00:56:41

40 – SANDRA LÚCIA VIEIRA DE AQUINO – TRAINING ELIANA ONOFRE – 00:57:10

41 – JUCILENE ORDONHES AMARAL – TRAINING ELIANA ONOFRE – 00:57:42

42 – DAIANA APARECIDA MUNHOZ – FÊNIX – 00:57:59

43 – GIOVANNA PAOLA DUARTE PEREIRA – TARUMÃ RUNNERS – 00:58:45

44 – LUCILENE JORDAN – GM RUNNING – 00:59:13

Quase 150 atletas participaram da prova