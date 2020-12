Associação de combate ao câncer promove Bazar de Artesanato

Está em pleno funcionamento, na rua Floriano Peixoto, 424, no centro da cidade, o ‘Bazar de Artesanato’ da Associação das Voluntárias de Combate ao Câncer de Assis.

Todo o valor arrecadado com a comercialização das peças será revertido para ações de assistência aos pacientes e seus familiares.

Segundo a voluntária Maria Helena Galli, “o artesanato é um dos projetos desenvolvidos pela Associação, onde participam as mulheres pacientes da oncologia e as voluntárias”, mas a atividade é aberta à comunidade: “Quem quiser fazer parte, é só entrar em contato com a Associação pelo telefone 3322-4733”, explica Maria Helena.

O Bazar de Artesanato da Associação das Voluntárias de Combate ao Câncer funciona até sexta-feira, dia 11, das 9 às 22 horas, e no sábado, dia 12, das 9 às 17 horas.

Bazar do Artesanato funciona na rua Floriano Peixoto