Associação de Combate ao Câncer mantém atividades com agendamento

A Associação Voluntaria de Combate ao Câncer de Assis, que tem sua sede na rua José Vieira da Cunha e Silva, em tempos de pandemia, mantém suas atividades com atendimentos por meio de agendamento.

Entrevistada na Rádio Difusora de Assis, a presidente da entidade, Roselene Alves Demarchi, explicou que, devido as restrições, o formato de acolhimento aos pacientes precisou ser alterado e adaptado às normas da fase vermelha do Plano São Paulo.

“Estamos enfrentando uma nova fase. Agora na fase vermelha, nós da associação também estamos nos adaptando. Suspendemos os atendimentos com as voluntárias e estamos ficando apenas com a nossa secretaria das 13h às 17h, com atendimento via telefone. Então, quem precisar de atendimento na associação, pedimos aos pacientes que liguem no telefone, (18) 99702-5821 ou 33224733 e agendaremos um horário para melhor atende-los”, explicou Roselene.

Sede da Associação de Combate ao Câncer