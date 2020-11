Assisense viaja em busca da primeira vitória na Segundona

Último colocado do Grupo II, com apenas um ponto somado, o Clube Atlético Assisense viaja para Tupã neste final de semana em busca da primeira vitória. Qualquer outro resultado deixa o ‘Falcão do Vale’ sem condições de brigar pela vaga, mesmo restando três partidas na primeira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

O confronto decisivo para as pretensões do Assisense e do próprio Tupã, que ocupa a quarta colocação, ocorrerá neste domingo, às 15h30, no estádio Alonso Carvalho Braga, em Tupã.

O tricolor de Tupã, animado com o empate em Osvaldo Cruz, voltou a ter chances de classificação. Se vencer o Assisense ultrapassa o VOCEM na zona de classificação.

Com cinco pontos, contra seis do VOCEM, o Tupã pode chegar a oito e se aproximar da vaga, já que Grêmio Prudente (09) e o líder Osvaldo Cruz (10) se enfrentam em Presidente Prudente, também neste domingo.

Para o confronto de líderes no estádio Paulo Constantino, o Osvaldo Cruz não terá o técnico Paulo César ‘PC’ no banco. Ele deixou o comando do ‘Azulão’ após desentendimento com o presidente Rubens Romanini Júnior no vestiário, depois do empate contra o Tupã, na quarta-feira.

A Federação Paulista de Futebol escalou Alester Clauli da Costa Tambelli, de 31 anos, para apitar, com assistência de Diego Morelli de Oliveira, de 33, e Thiago Henrique Ferro, de 35.

O treinador do ‘Falcão do Vale’, Lierte Pastre, não anunciou a equipe que entra em campo na cidade de Tupã, neste domingo.