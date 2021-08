Assisense vence a Portuguesa de Londrina em amistoso no Tonicão

Vitória do Clube Atlético Assisense em amistoso realizado contra a Portuguesa de Londrina na tarde desta quarta-feira, dia 4 de agosto, no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão.

Com gols de Thiaguinho Santos e Thiago ‘Imperador’, os comandados do técnico Paulo César ‘PC’ venceram pelo placar de 2 a 1.

“Foi mais uma boa oportunidade para avaliar o desempenho dos meus jogadores. Já tenho a equipe base em mente para a estreia, mas ainda temos duas semanas para preparar o grupo antes da competição”, comentou o treinador.

O Assisense derrotou a Portuguesa de Londrina com: João Pantaneiro; Claudinho (Pedro), Zé Roberto, Matheus (Valô) e Renato; Vitorino (Keison e Thiago Garcia), Rafael (Batistuta), Baiano (Gabriel) e Luís Carlos (João); Tiurre (Thiago Imperador) e Thiaguinho Santos (Mosquito).

No próximo sábado, dia 7, novamente no estádio Tonicão, às 15 horas, o Atlético Assisense receberá o Nacional de Rolândia para mais um jogo-treino.

O ‘Falcão do Vale’ estreia no Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’, no dia 22 de agosto, no estádio Tonicão, às 15 horas, contra a Esportiva Santacruzense de Santa Cruz do Rio Pardo.

