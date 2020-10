Assisense sofre sete gols do líder Grêmio Prudente

Foi uma chuva de gols.

Nove gols em 90 minutos, o que representa um gol a cada dez minutos.

O Grêmio Prudente marcou sete vezes contra dois do Atlético Assisense.

A goleada aconteceu na tarde deste domingo, dia 25 de outubro, no estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente, e fez parte da terceira rodada do Campeonato Paulista da Série B, competição conhecida como ‘Segundona’.

Com a vitória, o time prudentino chega a sete pontos e se isola na liderança do Grupo II.

Já o ‘Falcão do Vale’, que ainda não pontuou, segura a lanterna da chave.

O técnico Ademir Fesan, do Grêmio Prudente, além de celebrar o que deu certo, aproveitou para pedir ‘pés no chão’ e colocou em sua avaliação aquilo que também não agradou muito.

“É pés no chão, jogo a jogo. A evolução, ela tem que existir, é natural. Eu acredito que ilusão não (existe), mas a gente tem que trabalhar com a realidade de hoje. E a realidade de hoje é que somos líderes da chave. Uma das equipes com maior número de gols, talvez a maior neste momento. É uma realidade. Sabendo que cada jogo vai ser difícil, cada jogo vai ser uma final. Então é jogo a jogo, e a evolução vai acontecer naturalmente”, disse o comandante prudentino ao G1.

Os sete golsdo Grêmio Prudente foram marcados por: Lukinha (2), Alisson (2), Garagau, Willian e Romarinho.

O Atlético Assisense perdeu com: Matheus Meira; Diego, Leonardo, Ricardo e Adilson; Fujita, Gabriel, Gutemberg e Mateus; Diogo e Matheus Amaral. Entraram: Kevin, Marcos Vinícius, Jackson e Lesley. Técnico Lierte Pastre.

Os gols do ‘Falcão do Vale’ foram marcados por Matheus e Diogo.

Grêmio Prudente comemora um dos sets gols

Imagem: Grêmio Prudente