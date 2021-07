Assisense realiza jogo-treino nesta quarta-feira, no Tonicão

Na tarde desta quarta-feira, dia 07 de julho, às 15 horas, no estádio Antônio Vianna Silva, ‘Tonicão’, o treinador Paulo César ‘PC’ terá a primeira oportunidade na temporada para avaliar o desempenho dos jogadores contratados para defender o Clube Atlético Assisense no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que começa no dia 22 de agosto.

O adversário do ‘Falcão do Vale’ no primeiro teste será o ‘Laranja Mecânica’, de Arapongas, que acaba de se filiar à Federação Paranaense de Futebol.

Na manhã desta terça-feira, antes de um treinamento tático no campo do ‘Baixadão’, o técnico ‘PC’ confirmou a equipe que planeja começar o jogo-treino: João; Marcos Paulo, Ibrahim, Zé Roberto e Max; Vitorino, Tiago Garcia, Rafael e Luís Carlos; Thurre e Thiago ‘Imperador’.

FECHADO – Por medidas de segurança sanitária, a diretoria do Clube Atlético Assisense garantiu à Secretaria Municipal de Esportes que apenas jogadores e membros das duas comissões técnicas terão acesso ao estádio Tonicão, que permanecerá com os portões trancados.

Thiago ‘Imperador’ fará primeiro jogo pelo Assisense