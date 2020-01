Assisense goleia e joga por empate contra Atlético Goianense

Foi, literalmente, de lavar a alma do torcedor de Assis que compareceu ao estádio Antônio Viana Silva, ‘Tonicão’, na tarde desta segunda-feira, dia 6 de janeiro.

Além de comemorar a vitória por goleada, o torcedor, sem cobertura na arquibancada para se proteger, tomou chuva.

Mas valeu a pena!

Sabendo que precisaria vencer para reunir chances de classificação para a segunda fase da Copinha São Paulo, o Atlético Assisense, do técnico Alceu Rodrigues, atropelou o Dimensão de Alagoas pelo placar de 5 a 0.

Os gols do Assisense foram marcados por: Abner (de pênalti), Ramom, Pará (pênalti), Paulo Roberto e João Lucas.

Com a vitória, o ‘Falcão do Vale’ somou os seus três primeiros pontos e ainda acabou beneficiado pelo empate no jogo de fundo, entre Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Goianense, que não conseguiram marcar.

Com duas rodadas, o Botafogo lidera o Grupo 3 com 4 pontos.

O Atlético Assisense é o segundo posicionado com 3 pontos.

O Atlético Goianense soma dois pontos e aparece na terceira posição, enquanto o Dimensão Alagoas é o lanterninha com um ponto.

O time assisense entrou em campo com: Robson; Guilherme, Gustavo, Rafael e Abner; Ramom, Pará, Juninho e Matheus; Everton e Damião. Entraram: Matheus Gomes, Paulo Roberto, João Lucas, Fabinho, Felipe e Marcos Elizeu.

Pará e Rafael foram advertidos com cartão amarelo.

O Assisense goleou o Dimensão de Alagoas no Tonicão

Foto: Ivanzinho Mello