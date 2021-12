Assisense divide prêmio de R$ 30 mil do Hiper Saúde; no ‘Giro da Sorte’ mais R$ 30 mil para a região

A última edição do Hiper Saúde Bauru em 2021, neste domingo, dia 26 de dezembro, teve vários prêmios sorteados para a região de Assis.

No tradicional ‘Giro da Sorte’, com prêmio de R$ 5 mil por rodada, foram contemplados seis moradores de: Assis, Cândido Mota e Echaporã.

Logo na segunda rodada, Maria Ivete Batista Betetto, do bairro Barra Funda, em Paraguaçu Paulista, ganhou R$ 5 mil. Ela adquiriu sua cartela do Hiper Saúde Bauru no ponto de venda do ‘Zé Pernambuco’.

Giginaldo João dos Santos, morador do bairro Odilon Millane, em Echaporã, faturou R$ 5 mil na 46ª rodada do ‘Giro da Sorte’.

Na rodada 38 do ‘Giro da Sorte’, o ganhador foi Odaci Alves de Oliveira, que mora na zona rural de Assis.

Rosana Francisco Esferro, moradora do Jardim Alvorada, em Cândido Mota, também ganhou R$ 5 mil na 28ª rodada do ‘Giro da Sorte’. Ela adquiriu sua cartela do Hiper Saúde Bauru no ‘Bar do Zezinho’.

O ganhador da 22ª rodada do ‘Giro da Sorte’ também é de Cândido Mota. Francisco Luiz Serafim, do Jardim Vitória, foi contemplado com R$ 5 mil.

A assisense Cristina da Silva Santos, moradora do Jardim Paraná, comprou o seu Certificado de Participação no ‘Avenida Max’. Ela foi a ganhadora da 12ª rodada do ‘Giro da Sorte’ e faturou R$ 5 mil.

R$ 30 MIL – O assisense Claudinei Santos, morador do Jardim Morumbi, foi um dois seis contemplados no sorteio do terceiro prêmio do Hiper Saúde Bauru, com valor de R$ 30 mil. Na divisão, cada um dos sorteados recebeu a importância de R$ 5 mil .

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a atrativos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

O próximo sorteio do Hiper Saúde Bauru ocorrerá no dia 9 de janeiro e terá R$ 500 mil no principal prêmio. As cartelas já podem ser adquiridas nos postos de venda na região de Assis.

“Queremos agradecer a todos que participaram dos sorteios do Hiper Saúde Bauru em 2021, desejar um ótimo Ano Novo e que muitos prêmios continuem saindo para a região de Assis”, finalizou o representante da empresa, Lauro Valim.

Prêmios do primeiro sorteio de 2022