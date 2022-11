Assis volta a ter média diária de 30 novos casos de Covid-19

Após aparente tranquilidade nos últimos três meses, a pandemia do novo coronavírus voltou a assustar o país em novembro.

Em Assis, a situação também não é diferente.

A cidade voltou a registrar quase 30 novos casos ao dia, repetindo os patamares do início de agosto.

De acordo com o boletim oficial, divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde na manhã desta quinta-feira, dia 24 de novembro, além da explosão de novos casos, também houve aumento de internações hospitalares por complicações da doença.

Nesta quinta-feira, segundo o boletim, seis pacientes estão internados com Covid-19.

Há uma mulher em leito UTI -Unidade de Terapia Intensiva- do SUS -Sistema Único de Saúde- e mais cinco pessoas ocupando vagas em enfermaria, sendo três usuárias do SUS e duas em hospital particular.

Como os leitos SUS do Hospital Regional e Santa Casa de Assis foram desativados no final de 2021, os pacientes da cidade que necessitam de internação hospitalar precisam ser transferidos para o Hospital das Clínicas de Marília.

Os novos casos confirmados de assisenses contaminados quadruplicaram na última semana.

Na semana passada, foram 59 novos registros e a cidade atingiu 29.650 exames positivos.

Nesta quinta-feira, o boletim mostra mais 208 casos confirmados, totalizando 29.858 exames positivos, o que representa uma média de 29,7 registros ao dia.

Em uma semana, o número de pessoas isoladas, em quarentena, saltou de 49 para 183 na cidade.

MORTES – .De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, Assis confirmou mais duas mortes por complicações da doença e totaliza 474 vidas perdidas desde o início da pandemia.

Os óbitos, de uma mulher de 70 anos e um homem de 81 anos, ocorreram nos dias 17 de agosto e 21 de outubro, respectivamente, mas as causas só foram confirmadas na primeira quinzena de novembro.

QUINTA DOSE – A Secretaria Municipal da Saúde anunciou o início da aplicação da quinta dose da vacina contra Covid-19 aos idosos com mais de 60 anos, desde que o usuário tenha recebido a quarta dose há mais de quatro meses.

A vacinação acontece somente na Unidade Básica de Saúde Vila Operária, na rua Antônio Zuardi, de segunda a sexta-feira, a partir das 16 horas, com doses limitadas.

No entanto, nesta quinta-feira, dia 24, por conta da transmissão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, não será disponibilizada a vacina, que volta a ser aplicada na sexta-feira.

Assis está aplicando a quinta dose da vacina aos idosos com mais de 60 anos