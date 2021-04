Assis vacina 697 pessoas de 68 anos e atinge 14.068 imunizados com primeira dose

No primeiro de vacinação contra a COVID-19 em Assis, destinada às pessoas com 68 anos de idade, na manhã desta quinta-feira, dia 1º de abril, uma cena despertou a atenção no pátio da Farmácia Unimed, onde ocorre a imunização no sistema ‘drive thru’.

Um operador de máquinas decidiu ir ao local pilotando uma retroescavadeira. Ele aguardou na fila de veículos, apresentou seus documentos e, no alto de sua cabine, recebeu a primeira dose da vacina Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan.

Assim como o operador de máquinas, outras 696 pessoas da mesma idade foram imunizadas nesta quinta-feira, nos postos disponibilizados pela Secretaria Municipal da Saúde. A vacinação para essa faixa etária prossegue na segunda-feira, dia 5 de abril, somente nas unidades de saúde, das 8 às 13 horas.

TOTAL – Segundo atualização do vacinômetro, dispositivo criado pelo Governo de São Paulo para acompanhar a imunização no estado, até esta quinta-feira, o município de Assis tinha recebido 20. 587 doses de vacinas, tendo imunizado 14.068 pessoas com a primeira dose. De acordo com os dados, 5.089 assisenses já receberam a segunda dose do imunizante contra a COVID-19.

RANKING – A Secretaria Estadual de Saúde começou a divulgar um ranking que acompanha o ritmo de vacinação nos municípios. De acordo com a publicação, Assis aparece na 136ª colocação, com 14.068 aplicadas na população. O ranking faz uma proporção do números de vacinados e a população da cidade.

Na região do Vale Paranapanema, segundo o vacinômetro, os municípios com melhor colocação no ranking, à frente de Assis, são:

23º – Oscar Bressane – 464 doses

39º – Lutécia – 432 doses

48º – Borá – 134 doses

92º – Florínea – 387

99º – Palmital – 3.174 doses

116º – Cruzália – 284 doses

136º – Assis – 14.068 doses

