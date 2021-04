Assis ultrapassa 15% de vacinados e sobe 14 posições no ranking estadual

Ao vacinar professores e trabalhadores da educação nesta terça-feira, dia 13 de abril, Assis imunizou 15,2% de sua população contra a COVID-19 e subiu 14 posições no ranking estadual do vacinômetro, dispositivo criado pelo Governo do estado de São Paulo para acompanhar a distribuição dos imunizantes aos municípios.

Entre as cidades com população entre 100 mil e 110 mil habitantes, Assis continua liderando o ritmo de imunização.

Até esta segunda-feira, segundo o vacinômetro, Assis tinha recebido 25.191 doses de vacinas contra a COVID-19. Desse total de imunizantes, a cidade tinha aplicado a primeira dose em 15.921 pessoas e a segunda em 7.880, totalizando 23.801 vacinas.

Com esses números, Assis subiu da 172ª posição, na segunda-feira, para a 158ª colocação na terça-feira pelo ranking criado pela Secretaria Estadual da Saúde.

Num ranking formado apenas por cidades da região, Oscar Bressane lidera a corrida pela vacinação com quase 20% dos habitantes imunizados, enquanto Tarumã continua na última colocação, com menos de 10% de sua população vacinada.

RANKING REGIONAL

Posição – Cidade – Vacinas aplicadas – Percentual da população imunizada

24º – Oscar Bressane – 529 (20,3%)

34º – Tupã – 12.609 (19,2%)

35º – Florínea – 510 (19,2%)

38º – Lutécia – 502 (19%)

55º – Cruzália – 373 (18,2%)

72º – Borá – 147 (17,5%)

99º – Echaporã – 993 (16,4%)

101º – Palmital – 3.635 (16,3%)

142º – Iepê – 1.274 (15,5%)

143º – Pedrinhas – 482 (15,5%)

158º – Assis – 15.921 (15,2%)

206º – Marília – 34.405 (14,3%)

211º – Rancharia – 4.226 (14,2%)

223º – S. Cruz Rio Pardo – 6.735 (14%)

256º – Ourinhos – 15.531 (13,6%)

312º – Campos Novos Paulista – 641 (12,8%)

315º – Platina – 458 (12,8%)

326º – Ibirarema – 988 (12,6%)

332º – Cândido Mota – 3.937 (12,6%)

338º – Maracaí – 1.756 (12,5%)

390º – Paraguaçu Paulista – 5.431 (11,8%)

407º – Quatá – 1.656 (11,7%)

523º – Tarumã – 1.496 (9,9%)

LÍDER – Quando o cálculo é feito de acordo com o ritmo de vacinação entre os quatro municípios com população entre 100 mil e 110 mil habitantes no interior do estado de São Paulo, Assis lidera. Acompanhe:

172º – Assis – 105.087 habitantes – 15.921 vacinados (15,2%)

198º – Itanhaém – 103.102 habitantes – 14.853 vacinados (14,4%)

477º – Leme – 104.346 habitantes – 11.172 vacinados (10,7%)

577º – Caieiras – 102.775 habitantes – 8.94 vacinados (8,7%)

