Assis tem menor número de novos casos de Covid no ano em 72h, mas avaliação semanal ainda preocupa

Um levantamento feito pelo Jornal da Segunda, com base em boletins oficiais da Secretaria da Saúde, mostra que a pandemia de Covid-19 ainda preocupa, apesar de o cenário semanal apontar leve queda no número de novos casos. Nesta segunda-feira, Assis teve o menor número de registros da doença em 72 horas deste ano.

Apesar de inúmeros médicos infectologistas e cientistas estarem apostando no recrudescimento da doença nas próxima semanas no país, com gradativa redução na taxa de transmissão, queda nas internações hospitalares e de óbitos, o quadro na cidade ainda é lento nessa direção.

De acordo com o estudo produzido pelo Jornal da Segunda, o pior momento na transmissão do vírus em Assis aconteceu entre os dias 22 e 28 de janeiro, com 1.443 registros da doença, o que representou uma média diária de 206,1 casos positivos.

Na semana passada, entre os dias 12 e 18, foram 914 casos, com média diária de 130,5 registros, que representam uma pequena redução.

Nesta segunda-feira, dia 21 de fevereiro, de acordo com o mais recente boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, foram 38 registros. É o menor número de novos casos no final de semana durante todo o ano.

Acompanhe no quadro, abaixo, a evolução dos casos positivos de Covid-19 em Assis nas últimas semanas.