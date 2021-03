Assis registra 81 novos casos de COVID e tem 71 hospitalizados com a doença

Péssimas notícias no primeiro dia do mês de março de 2021.

Assis registrou 81 novos casos de COVID-19 somente no final de semana e possui 71 pacientes internados com a doença nos três hospitais da cidade: Santa Casa, Hospital Regional e Hospital e Maternidade de Assis.

Desse total de hospitalizados, 37 são assisenses e 34 moradores da região.

Os números estão no boletim oficial divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, na manhã desta segunda-feira.

Dos pacientes assisenses hospitalizados, 14 estavam em UTI -quatro mulheres e 10 homens- e 23 eram atendidos em enfermarias, sendo 12 mulheres e 11 homens.

Desde o início da pandemia, Assis registrou 20.199 notificações, sendo que 4.546 apresentaram resultado ‘positivo’ para a doença, sendo 81 novos registros somente no final de semana. Desse total de pessoas notificadas, 13.717 testaram ‘negativo’ e outras 1.936 continuam aguardando resultado de exames laboratoriais.

Desde o início da pandemia, em março de 2.020, Assis contabiliza 67 óbitos decorrentes de complicações da COVID-19.

Só no mês de fevereiro, foram oito mortes.

FILA PELA VACINA– Nesta segunda-feira, dia 1º de março, teve início a vacinação contra o novo coronavírus em Assis para as pessoas com mais de 80 anos de idade.

Uma hora antes de começar a imunização no pátio da empresa Unimed, no sistema ‘sem descer do carro’, já havia se formado uma enorme fila de veículos ao longo da avenida Rui Barbosa.

Os agentes de trânsito foram acionados para auxiliar na organização da fila.

Em contra-partida, em algumas Unidades Básicas de Saúde, onde a vacinação começou mais cedo, às 8 horas, o movimento foi bem mais tranquilo e sem filas.

Quatro unidades de saúde continuam vacinando nesta terça-feira: Vila Operária, Vila Maria Isabel, Vila Fiúza e Bonfim.

Ainda há opção de imunização em duas escolas municipais nesta terça-feira: ‘Bambalalão’, no Jardim Paraná, e ‘Pequeno Polegar’, na vila Ribeiro.

A Secretaria Municipal da Saúde orienta as pessoas que serão vacinadas a levarem um documento com fotografia e o CPF.

Familiares de idosos acamados podem entrar em contato com a Unidade de Saúde do bairro para agendar a vacinação em domicílio.

Fila de carros aguardando para vacinação