Assis receberá pacientes de coronavírus da região

O Hospital Regional de Assis será a porta de entrada de todos os casos suspeitos e confirmados de coronavírus na região, que compreende 25 munitcípios.

Na manhã desta quinta-feira, dia 19, dirigentes do Sindsaúde – Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – se reuniram com a diretora da unidade hospitalar, a médica Lenilda Ramos, para discutir as condições estruturais e capacitação dos funcionários, bem como o fornecimento dos equipamentos de proteção individual – EPI – aos trabalhadores.

O Núcleo de Atendimento Referencial – NAR- será o local de acolhimento dos pacientes.

“Não é momento de pânico, mas precisamos que os trabalhadores de saúde estejam preparados e capacitados para receber esse pacientes”, disse a dirigente do Sindsaúde, Silmara Amaral.

Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Assis divulgou um decreto municipal com as medidas para enfrentamento dos problemas da pandemia do coronavírus.

O decreto está publicado no Diário Oficial do Município de Assis no portal oficial da Prefeitura, que tem o endereço www.assis.sp.gov.br

O Ministério Público, através de comunicado assinado pelo promotor Sérgio Campanha, determinou que a Prefeitura Municipal tome uma série de providências para enfrentar a pandemia do coronavírus e que informe, a cada cinco dias, as ações realizadas.



