Assis realiza mutirão nesta sexta feira de exames papanicolau

A Secretaria Municipal da Saúde está convocando todas as mulheres acima de 25 anos de idade para que participem de um grande mutirão para coleta de exames papanicolau nesta sexta-feira, dia 16 de julho, em todas as unidades de saúde do município.

Todas as UBS -Unidades Básicas de Saúde- e ESF -Estratégia Saúde da Família- estarão realizando o mutirão para coleta de papanicolau das 17 às 20 horas.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a única recomendação é que a mulher, no dia do exame, não esteja no período de menstruação.

“Se a mulher teve relação sexual no dia do exame ou nos dias anteriores, não há problema coletar o material”, explicou a secretária municipal, Cristiani Bussinati.

Mutirão acontece em todas as unidades de saúde