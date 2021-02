Assis confirma mais um óbito e chega a 63 mortes decorrentes da COVID-19

Assis chegou a 63 óbitos decorrentes de complicações da COVID-19 desde o início da pandemia.

Na tarde desta terça-feira, dia 16 de fevereiro, um homem de 74 anos foi sepultado no Cemitério Municipal da Saudade. Foi a quarta morte registrada somente neste mês.

O boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde na manhã desta quarta-feira, dia 17 de fevereiro, informa o aumento de 18 novos casos da doença e a cidade totaliza 4.196 pessoas infectadas. Das 18.864 notificações abertas nas unidades de saúde, 13.037 apresentaram resultados negativos.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, 1.631 pessoas continuam aguardando exames ou encerramento de caso.

Também aumentou o número de assisenses internados nos três hospitais da cidade.

Dos 58 hospitalizados, 28 são residentes em Assis, dos quais nove estão em leitos de UTI -cinco mulheres e quatro homens- e 19 atendidos em enfermarias, sendo nove mulheres e 10 homens.

“Entre as medidas que devem ser adotadas para evitar a transmissão do Coronavírus estão manter todos os protocolos de higiene, ficar em casa, se possível, e usar máscaras ao sair de suas residências, medida já obrigatória em todo o estado de São Paulo e no município de Assis”, enfatiza a Secretaria Municipal da Saúde.