Assis começa vacinar idosos com 85 anos ou mais nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal da Saúde inicia nesta quinta-feira, dia 11 de fevereiro, a vacinação contra o novo Coronavírus para idosos com 85 anos ou mais, em vários pontos da cidade. Os postos de imunização atenderão das 8h30 às 16 horas.

O modelo ‘drive trhu’ – onde não é preciso descer do carro para receber a vacina- se repetirá na Farmácia da Unimed, na avenida Rui Barbosa, 1.711.

A secretária municipal da Saúde, Cristiani Bussinati, pede aos familiares dos usuários a serem vacinados que façam, com antecedência, o cadastro do idoso no portal do Governo do Estado de São Paulo www.vacinaja.sp.gov.br para agilizar o atendimento.

A vacinação também será realizada nas Unidades Básicas de Saúde da Vila Operária, Bonfim e Maria Isabel.

Escolas também serão usados como pontos de imunização.

Os idosos que moram na área de abrangência da UBS do Jardim Paraná serão vacinados na EMEI ‘Bambalão’, na rua Paranaguá, 200.

Os residentes na área de abrangência da UBS Fiúza receberão a vacina na EMEI ‘Professora Aparecida Manoel da Mota’, na rua Dona Palmira, 245.

Quem mora na área de abrangência da UBS Ribeiro deve procurar a EMEI ‘O Pequeno Polegar’, na rua João Ribeiro, 585.

Segundo a secretária da Saúde, “foram criados esses pontos para que não haja aglomeração de pessoas nas unidades de saúde”, explicou Cristiani. Os idosos atendidos nas Unidades da Estratégia Saúde da Família serão vacinados em seus domicílios.

Cristiani lembra que “, além do cadastro, é necessária a apresentação de documento com fotografia e CPF da pessoa a ser vacinada”.

O aposentado Décio Frutuoso aprovou a vacinação ‘sem descer do carro’