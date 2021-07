Assis começa vacinar adultos com 33 anos ou mais contra COVID-19 nesta quarta-feira

Atenção adultos com 33 anos ou mais: chegou o dia ‘D’ e a hora ‘H’ para ser imunizado contra a COVID-19.

A Secretaria Municipal da Saúde recebeu um novo lote de imunizantes e programou o início da vacinação para esta nova faixa etária a partir desta quarta-feira, dia 14 de julho.

Para evitar especulação dos usuários que têm escolhido um tipo de vacina, a Vigilância Epidemiológica está evitando divulgar qual marca de imunizante será ofertado nos postos de aplicação.

Um dos pontos mais procurados pela população, por não ser preciso descer do veículo para ser vacinado, fica no Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, onde acontece a FICAR e funcionará das 9 às 16 horas.

Para ter acesso ao Parque de Exposições, o Departamento Municipal de Trânsito orienta os condutores dos veículos a usarem o prolongamento da avenida Getúlio Vargas, pela avenida Chico Mendes, ao lado do Canil da Polícia Militar.

A Secretaria Municipal da Saúde informou que cinco creches também servirão como pontos de aplicação das vacinas nesta quarta-feira, no período da manhã.

Veja os locais e horários de vacinação contra a COVID-19 às pessoas com 33 anos ou mais nesta quarta-feira, dia 14 de julho, em Assis:

DRIVE THRU (Das 9 às 16 horas)

Recinto da FICAR

POSTOS FIXOS (Das 8 às 12 horas)

Escola ‘Santilli Sobrinho’ (vila Marialves)

Escola ‘Aparecida Manoel da Mota’ (vila Fiuza)

Escola ‘Pequeno Polegar’ (vila Ribeiro)

Escola ‘Bambalalão’ (Jardim Paraná)

Escola Rubem Alves (Concha Acústica)

LEMBRETE – A secretária municipal da Saúde, Cristiani Bussinati, pede às pessoas que comparecerem aos locais de vacinação que levem um documento com fotografia, CPF e um comprovante de residência ou título eleitoral.

Ela orienta as pessoas a realizarem o cadastro no portal ‘vacinajá’ para agilizar o processo e diminuir o tempo de permanência na fila.