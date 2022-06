Assis começa aplicar quarta dose da vacina contra Covid aos que têm 50 anos e quinta dose aos idosos

Segundo orientação do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde, o município de Assis inicia nesta segunda-feira, dia 6 de junho, a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 às pessoas com mais de 50 anos e a quinta dose do imunizante aos idosos acima de 60.

A vacinação no modelo drive-thru, onde não é preciso descer do veículo, acontecerá das 16 às 21 horas, no Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, no recinto da FICAR. O acesso ao parque é pela avenida Chico Mendes, no prologamento da avenida Getúlio Vargas.

Também serão aplicadas vacinas contra a gripe à população acima de seis meses de idade .

Para a aplicação da quarta dose da vacina contra Covid às pessoas de 50 anos ou mais, aos profissionais da saúde, quinta dose aos idosos a partir de 60 anos e imunossuprimidos, a Secretaria da Saúde lembra que é preciso observar o intervalo de pelo menos quatro meses da dose anterior.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, “Assis se antecipa ao Estado e abre, para a população em geral, a vacinação contra influenza, esperando que o maior número de pessoas receba o imunizante e se previna no inverno, época em que há maior incidência de doenças respiratórias”, diz o informativo.

A Prefeitura ainda alerta que “crianças menores de 11 anos não podem receber a vacina contra gripe e COVID-19 no mesmo dia”.

Veja quem pode tomar sua dose contra COVID-19:

– 1ª dose – Pessoas acima de 5 anos de idade;

– 2ª dose – Pessoas em tempo oportuno ou em atraso;

– Dose adicional Janssem – Pessoas que tomaram a dose única há mais de 61 dias;

– 3ª dose – Pessoas de 12 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos quatro meses. Pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 28 dias;

– 4ª dose – Pessoas de 50 anos ou mais e profissionais da saúde com pelo menos quatro meses da terceira dose;

– 5ª dose – Idosos de 60 anos ou mais imunossuprimidos com intervalo de pelo menos quatro meses da quarta dose.

Idosos acima de 60 anos já receberão a quinta dose da vacina contra Covid-19