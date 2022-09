Aposentado assisense divide prêmio principal do Hiper Saúde Bauru

Mais um atrativo prêmio para Assis no sorteio do Hiper Saúde Bauru.

Neste domingo, dia 18 de setembro, o aposentado assisense Jurandir, que mora na vila Ouro Verde, foi um dos ganhadores do prêmio principal e recebeu R$ 45 mil. Ele comprou o seu Título de Capitalização no Supermercado Avenida Plus, da rua José Nogueira Marmontel.

Jurandir foi um dos quatro sorteados no quarto prêmio, avaliado em R$ 180 mil. Na divisão, cada ganhador levou a importância de R$ 45 mil.

Todos receberam o prêmio na manhã desta segunda-feira, dia 19, na sede do Hiper Saúde, na cidade de Bauru.

Antes da rodada especial deste domingo, mais um prêmio foi distribuído para a região de Assis.

Aleandro, que mora no bairro Wady Zugaiar, em Palmital, foi o único contemplado no segundo sorteio e ganhou R$ 20 mil. Ele adquiriu a sua cartela no Empório da Família.

GIROS – Nas tradicionais rodadas do ‘Giro da Sorte’, que teve prêmio de R$ 1.500,00, vários sorteados na região de Assis.

Logo na primeira rodada, Maura, moradora de Lutécia, ganhou R$ 1.500,00.

Na rodada 11, a sorte sorriu para a assisense Aila, que mora na vila Ribeiro. Ela adquiriu a sua cartela no Supermercado São Judas Tadeu e ganhou R$ 1.500,00.

Maria Cristina, moradora da vila Souza, em Assis, foi a ganhadora da rodada 15 e também faturou R$ 1.500,00.

Na rodada 18, a ganhadora foi a assisense Congettina,que mora na vila Glória. Ela comprou seu Título de Capitalização na Banca Furlan, no Mercado Modelo, e também ganhou R$ 1,5 mil.

Na sequência, Anderson, morador da vila Maria Isabel, em Assis, foi o premiado na rodada 19 e faturou R$ 1.500,00.

No total, foram distribuídos R$ 72.500,00 em prêmios para Assis e região no sorteio do Hiper Saúde Bauru deste domingo, dia 18 de setembro.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, ainda colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

R$ 5,00 – O próximo sorteio do Hiper Saúde Bauru, no domingo, dia 25 de setembro, terá o prêmio principal de R$ 180.000,00 e as cartelas já estão à venda por apenas R$ 5,00.

Jurandir foi premiado no Hiper Saúde Bauru