Após vencer Tupã, VOCEM realiza mais um teste para definir a lista de jogadores inscritos

O VOCEM realizará mais um teste para definir a lista de jogadores inscritos para disputar a Copa São Paulo de futebol júnior. Na manhã deste sábado, dia 17 de dezembro, no estádio Marcelino de Souza, o time assisense, comandado pelo técnico Edu Lopes, venceu um jogo treino contra o Tupã pelo placar de 1 a 0.

O adversário do time mariano também disputará a competição, mas em outro grupo.

O último e definitivo teste do VOCEM para inscrever os jogadores na Copinha está marcado para o dia 23 de dezembro, em Oscar Bressane, contra um selecionado local, na preliminar do ‘Jogo das Estrelas’.

GRUPO – De acordo com a tabela divulgada pela Federação Paulista, o VOCEM está no Grupo 18, com sede no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão, e terá como adversários: a Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, América de Minas Gerais e Retrô do Pernambuco.

A estreia do VOCEM em Assis está marcada para o dia 4 de janeiro, quarta-feira, às 13 horas, contra a Ponte Preta. No mesmo dia, às 15 horas, se enfrentam América-MG e Retrô-PE.

“Entraremos na disputa com o objetivo de avançar de fase, mesmo sabendo do potencial de nossos adversários“, disse o treinador Edu Lopes. Para ele, será fundamental estrear bem: “Precisamos superar o nervosismo e a ansiedade da estreia e conseguir um bom resultado, que será fundamental para pensar na vaga“, avalia o técnico do VOCEM, que comanda os treinamentos há cerca de três meses no Centro de Treinamento Padre Belini.

Atletas do Vocem participam de atividade no CT Padre Belini