Após ouvir médicos de clubes, FPF deve anunciar participantes da ‘Segundona’

Após ouvir os médicos dos clubes, a Federação Paulista de Futebol deverá confirmar, nesta semana, os clubes em condições de participar do Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’, e ratificar o dia 18 de outubro como data do início da competição.

Antes da pandemia, VOCEM e Clube Atlético Assisense estavam inscritos para representar a cidade de Assis no futebol profissional na temporada.

No começo do mês, dia 11 de agosto, a Federação Paulista, por videoconferência, reuniu todos dirigentes dos clubes inscritos para a disputa e anunciou o calendário preparatório até o início da competição.

A primeira rodada do torneio está prevista para o dia 18 de outubro.

Antes, porém, uma série de protocolos a serem cumpridos estão sendo discutidos com os médicos indicados pelos clubes interessados na disputa.

O médico Sebastião Júlio Júnior (foto) tem participado das reuniões na Federação Paulista representando o VOCEM de Assis.

O Atlético Assisense tem sido representado pelo médico João Maurício Fiori.

Nesta semana, após ouvir os relatos dos médicos das equipes, a Federação deverá confirmar os participantes e autorizar o reinício dos treinamentos a partir de 15 de setembro.

No entanto, ‘tudo o que for deliberado pela Federação e os clubes ainda será alvo de análise e aprovação da autoridades de saúde do Governo do Estado de São Paulo’, alerta a direção da entidade que controla o futebol paulista.

O Congresso Técnico da competição, que deveria ter ocorrido neste sábado, dia 22 de agosto, foi adiado para a semana que se inicia. No encontro, também por videoconferência, serão confirmados os clubes participantes e aprovado um novo regulamento.

Uma série de regras sanitárias deverão ser seguidas pelos clubes, a começar pelos locais de alojamento, que não poderão ter mais do que duas pessoas no mesmo cômodo, até a proibição de entrada de pessoas estranhas ao elenco no Centro de Treinamento.

