Após engolirem maconha na volta da ‘saidinha’ e expelirem a droga nas celas, presos são autuados em flagrante

Dois presos que cumprem pena no presídio de Assis foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes -DISE-, após retornarem à unidade prisional do período conhecido como ‘saidinha’, que é uma progressão da pena do condenado.

No ingresso ao presídio, apesar do uso de aparelhos eletrônicos, como o scanner corporal, segundo um agente, “é muito difícil” detectar elementos estranhos no interior do organismo humano.

Como havia suspeita de que alguns presos teriam retornado da ‘saidinha’ portando droga, nesta quarta-feira, dia 23, os agentes penitenciários, com o auxílio do canil do presídio, realizaram uma varredura nas celas e encontraram 142 porções de maconha.

Aos serem questionados pelos agentes, dois presos se apresentaram como ‘donos’ do entorpecente. Eles disseram ter engolido as porções da maconha antes de retornarem ao presídio e expelido a droga no interior da cela.

Segundo os agentes penitenciários, foram localizadas e apreendidas 65 porções de maconha numa cela e 77 porções em outra.

Os detentos foram encaminhados à delegacia de polícia, onde o delegado registrou a ocorrência.

Os dois presidiários, após serem interrogados, foram autuados em flagrante e responderão ao processo na Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

Se forem condenados, devem ter as penas aumentadas, além de permanecerem no regime fechado.

Drogas e objetos apreendidos nas celas

Imagem: Polícia Civil