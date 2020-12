Agita Assis terá ‘aula virtual’ nesta sexta-feira

O programa de atividades físicas ‘Agita Assis’, desenvolvido por professores de Educação Física vinculados à Secretaria Municipal da Saúde, encerra as atividades do ano de 2020 com a terceira e última aula virtual em formato de ‘live’ -transmissão ao vivo- na tarde desta sexta-feira, de 18 de dezembro.

A programação será transmitida a partir das 14 horas na rede facebook, através da página do próprio programa ‘Agita Assis’.

Os professores pedem aos usuários que estejam preparados com cadeira, bastão (cabo de vassoura), bola e uma garrafinha de 500 ml com areia para serem utilizados durante a aula.

A professora Cristiani Bussinati, que coordenou o programa e será a futura secretária municipal da Saúde, falou sobre o programa: “O ‘Agita Assis’ possui uma equipe formada por 11 educadores físicos, que atendia cerca der 1.200 usuários, de diferentes faixas etárias, antes da pandemia. Os grupos são formados por seis polos, de acordo com os seus territórios”, explicou Cristiani.

Com a pandemia, os professores suspenderam as atividades presenciais.

Os usuários, apesar de serem, na sua grande maioria idosos, se adaptaram às novas tecnologias e passaram a receber instruções por meio de aulas virtuais. “Nossos professores criaram grupos de whatsapp, por onde passam as instruções sobre os exercícios e a sequência de movimentos”, contou a professora.

Além das aulas através de ‘tutoriais’, os educadores físicos, periodicamente, visitam os usuários, sem entrarem na residência. “Do lado externo, nossos professores conversam com os usuários, explicando a importância de manterem as atividades físicas e dão orientações sobre a pandemia e os cuidados para evitar a transmissão do vírus, como o distanciamento físico, o uso de máscaras e a higienização das mãos”, explicou a futura secretária da Saúde.

“Venha agitar com a gente”, convida Cristiani.