Advogado Maurício Mendes vence eleição no Assis Tênis Clube

Terminaram às 17 horas deste sábado, dia 10 de dezembro, as eleições que definiram os novos presidentes da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Assis Tênis Clube. Três chapas disputaram os votos de quase dois mil associados.

De acordo com os estatutos sociais, o Conselho de Administração possui 13 membros, a Diretoria Executiva 12 membros e o Conselho Fiscal 5 membros. Não houve vinculação entre os grupos concorrentes.

O advogado Maurício Dorácio Mendes foi eleito presidente da Diretoria Executiva.

Segue a apuração para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Acompanhe os resultados da eleição para Diretoria Executiva:

DIRETORIA EXECUTIVA:

Presidente: Maurício Dorácio Mendes – 312 votos

Presidente: José Cláudio Benelli – 256 votos

Presidente: José Roberto Messias – 164 votos

Nulos: 30 votos

NOVA DIRETORIA

Presidente: Maurício Dorácio Mendes

Vice-Presidente: Ronei Alexandre Granero

1º secretário: Basílio Barchi Júnior

2º secretário: João Luiz Arlindo Fabosi

Diretor social: Daniel Israel de Anchieta Ramos

Diretor social: Sebastião Júlio Rodrigues Júnior

1º tesoureiro: Alexander Ribeiro Seródio

2º tesoureiro: Cláudio Bandini

Diretor de esportes: Carlos Henrique Affonso Pinheiro

Diretora de esportes: Juliana Maria Pires

Diretora de patrimônio: Silmara Rodoski Faouaz

Diretor jurídico: Maximiliano Galeazzi

Advogado Maurício Mendes (sentado ao centro) foi eleito presidente