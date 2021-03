Advogado mata pai e fere filho com faca, mas morre baleado por policial

Uma agressão com uso de facas, seguida de intervenção da Polícia Militar com o disparo de um tiro, resultou em duas mortes na vizinha cidade de Campos Novos Paulista neste final de semana.

A ocorrência teve início por volta 22h30 deste domingo, dia 28 de fevereiro, no interior de uma residência e foi concluída no meio da via pública, em frente a casa onde ocorreu a agressão.

Segundo informações do comando da Polícia Militar de Assis, a equipe que realizava patrulhamento em Campos Novos, foi acionada, através do telefone 190, para atender uma denúncia de ‘tentativa de homicídio’.

Quando os policiais chegaram no local, encontraram dois homens feridos com golpes de faca. As vítimas eram pai e filho, com 46 e 26 anos, respectivamente.

O autor da agressão, um advogado de 24 anos, encontrava-se no local do crime segurando duas facas na mão e uma terceira presa à cintura.

“Os policiais ordenaram que o agressor largasse as facas, porém, além de desobedecer, ele investiu contra os militares, que tentaram aumentar a distância de segurança, não sendo possível, em razão da atitude agressiva”, explica uma nota da Polícia Militar.

Segundo a PM “para repelir a injusta agressão a facadas, foi efetuado um disparo de arma de fogo pelo policial contra o agressor”, justifica.

Pai e filho, vítimas das facadas, e o agressor, baleado, foram socorridos por uma ambulância de Campos Novos Paulista e removidos a um hospital de Marília.

Logo depois, foram confirmadas as mortes do pai, ferido por uma faca, e do agressor, baleado pelo policial. A outra vítima continua hospitalizada, com acompanhamento médico.

O advogado agressor, segundo o comando da PM, não possui registro de antecedentes criminais e as causas que motivaram as discussões e agressões ainda eram desconhecidas.

A ocorrência também foi registrada na Delegacia de Polícia de Campos Novos Paulista.

Até o fechamento da edição, no início da tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar não tinha informado mais detalhes da ocorrência.

As vítimas fatais seriam sepultadas nesta segunda-feira, no cemitério de Campos Novos Paulista.

Campos Novos Paulista foi o palco da tragédia

Informações: PM e Jornal da Comarca