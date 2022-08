Advogada e escritora realizará palestras em Assis nesta segunda-feira

Assis estará recebendo nesta segunda-feira, dia 8 de agosto, a advogada e escritora Tamires Gomes Sampaio –graduada e mestra em Direito pela Universidade Mackenzie- para duas atividades com públicos e horários diferentes.

Uma roda de conversa está marcada para as 17 horas, no Diretório Acadêmico da Unesp, e a outra no Galpão Cultural, às 20 horas.

A palestrante foi secretária adjunta de Segurança Cidadã na cidade de Diadema.

Também é pesquisadora nas áreas de segurança pública, sistema de justiça criminal e racismo estrutural.

Tamires é militante do coletivo ‘Bem Viver’ e coordena a Frente Nacional Antirracista.

Ela também é autora do livro “Código oculto: Política criminal, processo de racialização e obstáculos à cidadania da população negra no Brasil”, que é resultado de uma pesquisa sob a orientação do professor Silvio de Almeida.

A palestra sobre o livro ocorrerá de forma presencial.

AÇÃO – Os organizadores da palestra estão solicitando aos participantes que façam a doação de produtos de higiene pessoal. Todo material arrecadado será repassado ao Asilo São Vicente de Paulo de Assis.

Imagem: Divulgação