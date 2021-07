Adversário dos times de Assis, XV de Jaú faz amistoso contra Palmeiras

O XV de Jaú, adversário de VOCEM e Atlético Assisense na primeira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, realizou o seu primeiro teste da temporada na manhã desta quinta-feira, dia 1º de julho, no CT da Barra Funda, em São Paulo, contra o Palmeiras.

No jogo treino contra o XV de Jaú, o Palmeiras usou atletas não relacionados na partida de quarta-feira, à noite, em Porto Alegre, quando o clube paulista derrotou o Internacional por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Os atacantes Breno e Gabriel Veron foram destaques no treinamento desta quinta-feira.

Atletas em transição física e das categorias de base completaram o time do ‘Verdão’.

No ‘Galo da Comarca’, como é conhecido o time de Jaú, foi a primeira oportunidade do técnico Jean Rodrigues para observar o elenco.

Antes do teste, os jogadores do clube do interior foram submetidos aos testes de COVID-19 e todos apresentaram resultado negativo.

Após intensa movimentação no treino, dividido em três períodos de 30 minutos, o Palmeiras venceu pelo placar de 2 a 1.

O XV de Jaú entrou em campo com a seguinte formação inicial: Allan Thiago; Caio Giovane, Gabriel Franco, Fernando Dias e Denilson Santana; Evanilson Santos, Vinicius Fleck e Gabriel Mello; Leonardo Souza, Vinícius Argolo e Gil Ferrreira

No transcorrer do treino, o treinador Jean Rodrigues teve à disposição os goleiros Henrique Marchesan e Paulo Roberto, zagueiros Alysson Christian e Wesley Martin, laterais Brenno Brandão e Gustavo Madureira, volantes Júlio Cesar e Caíque Almeida, meias Gabriel Tizeu e Andrei Oliveira, atacantes pelas extremas Matheus Vinícuis, Felipe Tocantins, Gabriel Robinho e Wesley Rato e atacantes Luiz Guedes e Adrian Riquelme.

O Palmeiras treinou e venceu atuando com: Matheus; Thiago, Talisca, Michel e Ian Custódio; Diogo Crispim, Caio Cunha e Allan; Angulo, Breno e Gabriel Veron.

Pelo grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B, XV de Jaú estreia no dia 22 de agosto, domingo, às 15 horas, no estádio Breno do Val, em Osvaldo Cruz, contra o ‘Azulão’.

Jogo treino aconteceu no CT do Palmeiras, em São Paulo

Informações e imagem: Rádio Jauense