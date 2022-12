Acidente na SP-333 deixa dois assisenses mortos e quatro feridos

Mais um acidente com duas mortes em rodovias regionais.

Uma colisão envolvendo um Fiat Strada, placas de Palmital, e um micro ônibus da Prefeitura Municipal de Echaporã, provocou duas mortes e deixou quatro pessoas feridas.

O acidente ocorreu por volta das 22h30 desta sexta-feira, dia 8 de dezembro, no km 485 da rodovia Rachid Rayes, no território do município de Echaporã, quase na divisa com Assis.

Os dois ocupantes do Fiat Strada morreram no local do acidente.

Os nomes das vítimas, que residem em Assis, ainda não foram divulgados.

Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal de Marília.

No micro ônibus, quatro pessoas -o motorista e três passageiros- sofreram ferimentos. Duas das vítimas foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Assis.

Na manhã desta sexta-feira, o motorista do micro ônibus foi transferido para o Pronto Socorro Referenciado do Hospital Regional de Assis.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, que registrou a ocorrência.

Acidente ocorreu na SP-333

Imagem: The Brothers