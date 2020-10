Acidente na SP-284 deixa três feridos

Mais um acidente na SP-284, rodovia Manillio Gobi, entre Assis e Paraguaçu Paulista.

Na noite desta segunda-feira, feriado de 12 de outubro, três pessoas ficaram feridas num acidente que envolveu um veículo Gol, um caminhão e duas bicicletas.

Pouco antes das 19 horas, um veículo Gol, placas de Maracaí, e um caminhão trafegavam no sentido Paraguaçu Paulista a Assis.

Na altura do Km 472, o condutor do Gol ultrapassou o caminhão, mas quando retornava à sua pista foi sido abalroado na traseira pelo caminhão que vinha logo atrás.

Desgovernado, o veículo Gol saiu da pista, entrou no acostamento e atingiu duas bicicletas, ocupadas por um homem de 32 anos e por uma mulher de 26 anos.

O motorista do caminhão se evadiu e as placas do veículo não foram anotadas.

O condutor do veículo Gol, um homem de 61 anos, apresentava sinais de embriagues e foi submetido ao teste do etilômetro. Segundo a Polícia Rodoviária, ele também não possui CNH.

O motorista do Gol sofreu ferimentos considerados de natureza leve, mas recebeu voz de prisão, sendo levado para a Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante.

Após ser interrogado, ele pagou fiança no valor de um salário mínimo e responderá ao processo em liberdade.

O casal de ciclistas, com ferimentos graves, foi encaminhados para o Pronto Socorro da Santa Casa de Paraguaçu Paulista.

Acidente aconteceu na noite desta segunda-feira