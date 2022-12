Acidente de trânsito mobiliza Corpo de Bombeiros

Mais um acidente de trânsito com vítima no centro de Assis.

No início da manhã desta quarta-feira, dia 30 de novembro, pouco depois das 7 horas, a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma ocorrência na rua Dom José Lázaro Neves, no cruzamento com a rua Doutora Ana Barbosa.

Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram um ciclista de aproximadamente 22 anos caído no asfalto, reclamando de dores provocadas por ferimentos na perna.

Há suspeitas que a vítima tenha sofrido fratura de tíbia e fíbula.

O ciclista foi imobilizado e transportado até a Unidade de Pronto Atendimento ‘Ruy Silva’, no Jardim Aeroporto, onde passaria por atendimento médico.

As causas do acidente são desconhecidas.

A Polícia Militar foi acionada para coletar os dados dos envolvidos.

A informação é que o acidente envolveu a bicicleta e um automóvel.

Bombeiros socorrem ciclista acidentado

Imagem: Keko Noronha