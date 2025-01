A497 – Jovens senhoras de Assis vencem terceira partida e estão na semifinal da Liga Nacional

As jovens senhoras da categoria 68+, que representam Assis na final da Super Liga Nacional de vôlei adaptado, venceram a terceira partida consecutiva nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro, e já estão classificadas para a semifinal da competição disputada em Palmas, no Tocantins.

Mesmo jogando duas partidas em menos de três horas, as assisenses, comandadas pelo técnico Marcinho Correia (foto abaixo), demonstraram muita disposição física e garantiram duas vitórias.

Técnico Marcinho Correia, de Assis

No primeiro confronto, disputado às 9h30, Assis derrotou a seleção de Campo Grande-MS por 2 a 0, com parciais de 15×9 e 15×9.

No início da tarde, às 12h30, as jovens senhoras voltaram à quadra para enfrentar Guarujá, venceram por 2 a 0, com parciais de 15×11 e 15×7, e conquistaram uma vaga na semifinal da competição, que será disputada neste sábado, às 10 horas, contra a forte equipe de São Carlos-SP.

Atuam pela equipe 68+ de Assis: Marleni, Cléo, Eloísa, Cidinha ‘Morena’, Cidinha Trevelin, Ana, Marina e Maria Lúcia. Técnico: Marcinho Correia.

Marleni sacando em vitória de Assis 68+

DERROTA – As jovens senhoras da categoria 58+ de Assis, que estrearam com vitória na quinta-feira, dia 24, diante de Vila Velha-ES por 2 a 0, com parciais de 15×12 e 15×07, foram derrotadas na tarde desta sexta-feira, dia 24, pela seleção de Campo Grande-MS pelo placar de 2 a 1, com parciais de 15×8, 8×15 e 15X12, mas deve garantir vaga para disputar as quartas-de-final..

O time assisense 58+ é formado pelas atletas: Nilza, Suely, Júlia, Andréa, Cléo, Ana e Marina.