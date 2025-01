A494 – Jovens senhoras de Assis estreiam com vitórias em Palmas

As equipes de voleibol adaptado de Assis das categorias 58+ e 68+ estrearam com vitórias na final nacional da Super Liga, que é disputada em Palmas, no Tocantins.

68+ – Na manhã desta quinta-feira, dia 23, a equipe assisense da categoria 68+, comandada pelo técnico Marcinho Correia, derrotou Guarapari, do Espírito Santo, por 2 a 0, com parciais de 15×11 e 15×6.

Nesta sexta-feira, dia 24, também em Palmas, as jovens senhoras assisenses terão dois jogos seguidos. Às 9h30, enfrentarão Campo Grande-MS e, às 12h30, o confronto será contra o time de Guarujá.

Atuam pela equipe 68+ de Assis: Marleni, Cléo, Eloísa, Cidinha ‘Morena’, Cidinha Trevelin, Ana, Marina e Maria Lúcia.(foto abaixo)

58+ – Nesta quinta-feira, dia 23, a equipe da categoria 58+ de Assis, também dirigida por Marcinho Correia, estreou com vitória. As jovens senhoras assisenses derrotaram a seleção de Vila Velha-ES por 2 a 0, com parciais de 15×12 e 15×07.

No final da tarde, às 16 horas, desta sexta-feira, dia 24 de janeiro, Assis enfrentará Campo Grande-MS.

O time assisense 58+ é formado pelas atletas: Nilza, Suely, Júlia, Andréa, Cléo, Ana e Marina. (foto abaixo)