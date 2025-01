A486 – Comerciantes pedem moderadores de velocidade após novo acidente em cruzamento

Comerciantes que têm estabelecimentos nas imediações do cruzamento das ruas José Vieira da Cunha e Silva e Floriano Peixoto, na região central da cidade, estão preocupados com a grande quantidade de acidentes de trânsito com registro de vítimas no local.

Na tarde desta segunda-feira, dia 20 de janeiro, duas motocicletas colidiram e seus ocupantes sofreram ferimentos e precisaram de socorro. “Vão esperar morrer alguém nesse cruzamento para que o Departamento de Trânsito tome medidas visando acabar ou os acidentes?”, questionou, um irritado dono de lanchonete, que garante presenciar acidentes quase toda semana perto de seu comércio.

Para o comerciante, a melhor sugestão é instalar moderadores de velocidade nas duas ruas antes do cruzamento. “Se não fizerem isso, os acidentes continuarão”, prevê.

Um outro empresário acredita que a construção de faixas elevadas para trânsito de pedestres nas ruas duas poderá reduzir o número de acidentes: “Teria que solicitar do departamento de trânsito e da Secretaria de Obras a instalação de faixas elevadas”, sugeriu ele.

Num dos mais graves acidentes no local, registrado há cerca de três anos, um dos veículos, de uma empresa jornalística capotou. Por sorte, o jornalista que dirigia o carro não sofreu ferimentos graves.

Vítima aguardando socorro/Redes sociais