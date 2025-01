A485 – Grêmio, do assisense Siqueira, elimina o Palmeiras e pegará Corinthians na semifinal

O Grêmio de Porto Alegre está na semifinal da Copa São Paulo de futebol júnior 2025.

O time gaúcho, que tem o professor assisense Osvaldo Siqueira (foto abaixo) na coordenação da preparação física, eliminou o poderoso Palmeiras, que era apontado pela imprensa esportiva como um dos favoritos ao título da competição.

Em partida disputada na noite deste domingo, em Barueri, o tricolor gaúcho derrotou o Palmeiras, de virada, por 3 a 2.

Aos 15 minutos de bola rolando, Erick Belé, de cabeça, abriu o placar para o time paulista.

Num chute de fora da área, Pedro Gabriel empatou para os gaúchos, aos 25 minutos.

Ainda na primeira etapa, o Grêmio virou com a sua principal promessa, o atacante Gabriel Mec, que chutou da entrada da área. A bola bateu na trave e nas costas do goleiro Deivid, antes de entrar.

No segundo tempo,. logo no primeiro minuto, o artilheiro da Copinha, Riquelme Fillipi, aproveitou cruzamento da linha de fundo e empatou para o Palmeiras. Foi o sétimo gol do palmeirense.

Na reta final, aos 39 minutos, após cobrança de escanteio, Luis Eduardo aproveitou a sobra no interior da pequena área e estufou a rede do time paulista para garantir a vitória e sacramentar a classificação.

TIMÃO – Classificado, o Grêmio terá pela frente o Corinthians -maior campeão da competição- na semifinal. O time paulista garantiu a vaga ao derrotar o Vasco-RJ, em Santo André, por 1 a 0, também na noite deste domingo.

Na outra semifinal, terça-feira, se enfrentarão São Paulo e Criciúma.

Os vencedores decidirão o título no sábado, dia 25 de janeiro, no aniversário da cidade de São Paulo.

Vestiário do Grêmio após vitória sobre o Palmeiras