A480 – Na comissão técnica do Grêmio, assisense já está nas oitavas de final

O professor assisense Osvaldo Donizete Siqueira, que integra a comissão técnica do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, já está nas oitavas de final da Copa São Paulo de futebol júnior. Na noite desta sexta-feira, o tricolor gaúcho enfrenta o Bragantino Redbull em Mogi das Cruzes.

O vencedor garante vaga entre os oito melhores times da competição.

Osvaldo Siqueira é formado na extinta Escola Superior de Educação Física de Assis e coordena a comissão de preparadores físicos na base do Grêmio há vários anos, além de ser professor universitário em Porto Alegre.

CAMPANHA – Na primeira fase, disputando seus jogos em Guaratinguetá, o Grêmio estreou com goleada sobre o Vitória da Conquista-BA por 4 a 0, derrotou o Porto Vitória-SE por 1 a 0 e fechou sua participação empatando com o Atlético Guaratinguetá-SP em 1 a 0.

No primeiro confronto mata-mata, na segunda fase da Copinha, o tricolor gaúcho eliminou o Marcílio Dias-SC por 1 a 0. Na sequência, goleou o Goiás por 4 a 0 e avançou às oitavas de final da Copinha.

Nesta sexta-feira, dia 17, às 20h30, com transmissão pela Cazé TV, o time do assisense Osvaldo Siqueira enfrentaria o clube de Bragança Paulista no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes.

Osvaldo Siqueira em treino do Grêmio