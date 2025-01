A469 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 8 de janeiro

Há dois sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 8 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultado o senhor Almir Moreira, de 83 anos, que foi velado no Complexo Prudenciana.

No período da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Glória Mendes da Luz, que estará sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 15h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor Luiz Antônio Buzo (foto abaixo), de 64 anos.

No distrito de Anhumas, em Maracaí, será sepultado Marco Antônio Gomes da Rocha (foto abaixo), de 40 anos.

Na cidade de Florínea, haverá o sepultamento da senhora Rosa Maria de Oliveira (foto abaixo), de 81 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!